Компанія Apple презентувала нові гаджети
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Apple представила нові MacBook Pro та iMac і три нові мікросхеми для їхнього живлення. Компанія заявила, що переробила свої графічні процесори (GPU), ключову частину чіпу, де домінує Nvidia. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
У США 14-дюймовий ноутбук MacBook Pro коштуватиме від 1599 доларів, а 16-дюймова версія – від 2499 доларів.
Новий настільний комп’ютер iMac із сімейством мікросхем M3 починається від 1299 доларів. Деякі з них будуть доступні наступного тижня, а інші надійдуть у листопаді.
Доповнення
Згідно з даними компанії, Apple відчула пожвавлення свого бізнесу Mac, приблизно подвоївши свою ринкову частку майже до 11% з 2020 року, коли вона почала використовувати власні спеціально розроблені чіпи.
Звертаючись до бізнес-користувачів, було продемонстровано нову безпечну функцію спільного використання екрана, яка дозволить їм працювати на своїх машинах із віддалених місць.
Зазначається, що спеціальні чіпи компанії, які використовують технологію розробки від Arm Holdings (O9Ty.F) забезпечили Mac кращий час автономної роботи та, для деяких завдань, кращу продуктивність, ніж машини, що використовують операційну систему Microsoft (MSFT.O) Windows.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Apple дасть можливість зробити ремонт iPhone "кожному"
На відміну від інших виробників ноутбуків, які можуть поєднувати центральний процесор (ЦП) від Intel із графічним процесором від Nvidia, Apple об’єднала обидві частини у своїх кремнієвих чіпах Apple, які, як стверджує компанія, забезпечують кращу продуктивність, ніж її конкуренти.