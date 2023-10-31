Компания Apple презентовала новые гаджеты
Киев • УНН
Киев. 31 октября. УНН. Apple представила новый MacBook Pro и iMac и три новых чипа для их питания. Компания заявила, что переработала свои графические процессоры (GPU), ключевую часть чипа, в котором доминирует Nvidia. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
В США 14-дюймовый ноутбук MacBook Pro будет стоить от 1599 долларов, а 16-дюймовая версия – - от 2499 долларов.
Новый настольный компьютер iMac с семейством микросхем M3 стоит от 1299 долларов. Некоторые из них будут доступны на следующей неделе, а другие появятся позже в ноябре.
Дополнение
По данным компании, Apple пережила возрождение своего бизнеса Mac, примерно удвоив свою рыночную долю почти до 11% с 2020 года, когда она начала использовать свои собственные специально разработанные чипы.
Обращаясь к бизнес-пользователям, была продемонстрирована новая функция безопасного совместного использования экрана, которая позволит им работать на своих машинах из удаленных мест.
Отмечается, что специальные чипы компании, использующие технологию разработки от Arm Holdings (O9Ty.F) обеспечили Mac лучшее время автономной работы и, для некоторых задач, лучшую производительность, чем машины, использующие операционную систему Microsoft (MSFT.O) Windows.
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В отличие от других производителей ноутбуков, которые могут комбинировать процессор (ЦП) Intel с графическим процессором Nvidia, Apple объединила обе части в своих кремниевых чипах Apple, которые, по утверждению компании, обеспечивают лучшую производительность, чем ее конкуренты.