Apple дасть можливість зробити ремонт iPhone "кожному"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Apple зробить інструменти, деталі та документи, необхідні для ремонту комп’ютерів і телефонів компанії, доступними для простих американців, повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що деталі та документи від Apple буде доступне за прийнятними цінами для клієнтів і майстерень по всій території Сполучених Штатів.
Цей захід є частиною ініціативи адміністрації Байдена змусити Конгрес прийняти закони, які вимагають таких заходів по всій країні.
Мета полягає в тому, щоб сприяти конкуренції та позбутися рішень, які призводять до вищих витрат для клієнтів. Головне, щоб звичайні люди мали кращі можливості ремонтувати те, що вони мають, від тракторів до смартфонів.
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Каліфорнія, Колорадо, Нью-Йорк і Міннесота вже прийняли закони, які вимагають від клієнтів мати так зване право ремонтувати продукти, які вони купують, і що понад 30 інших штатів розглядають подібні законопроекти.
Apple критикують за те, що її продукти важко ремонтувати, а також за те, що вони не надають жодної підтримки клієнтам, які хочуть ремонтувати.
Доповнення
Щоб протистояти критиці, у 2019 році компанія почала розповсюджувати запчастини та посібники для деяких незалежних ремонтних майстерень. У серпні Apple підтримала закон про «право на ремонт» у Каліфорнії, де розташована компанія.