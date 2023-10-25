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Apple дасть можливість зробити ремонт iPhone "кожному"

Київ • УНН

 • 202750 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Apple зробить інструменти, деталі та документи, необхідні для ремонту комп’ютерів і телефонів компанії, доступними для простих американців, повідомляє Reuters, передає УНН.

Apple дасть можливість зробити ремонт iPhone "кожному"

Деталі

Зазначається, що деталі та документи від Apple буде доступне за прийнятними цінами для клієнтів і майстерень по всій території Сполучених Штатів.

Цей захід є частиною ініціативи адміністрації Байдена змусити Конгрес прийняти закони, які вимагають таких заходів по всій країні.

Мета полягає в тому, щоб сприяти конкуренції та позбутися рішень, які призводять до вищих витрат для клієнтів. Головне, щоб звичайні люди мали кращі можливості ремонтувати те, що вони мають, від тракторів до смартфонів.

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Каліфорнія, Колорадо, Нью-Йорк і Міннесота вже прийняли закони, які вимагають від клієнтів мати так зване право ремонтувати продукти, які вони купують, і що понад 30 інших штатів розглядають подібні законопроекти.

Apple критикують за те, що її продукти важко ремонтувати, а також за те, що вони не надають жодної підтримки клієнтам, які хочуть ремонтувати.

Доповнення

Щоб протистояти критиці, у 2019 році компанія почала розповсюджувати запчастини та посібники для деяких незалежних ремонтних майстерень. У серпні Apple підтримала закон про «право на ремонт» у Каліфорнії, де розташована компанія.

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