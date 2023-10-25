Apple даст возможность сделать ремонт iPhone "каждому"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Apple сделает инструменты, детали и документы, необходимые для ремонта комп’ютеров и телефонов компании, доступными для простых американцев, сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Отмечается, что детали и документы от Apple будет доступно по приемлемым ценам для клиентов и мастерских по всей территории Соединенных Штатов.
Эта мера является частью инициативы администрации Байдена заставить Конгресс принять законы, требующие таких мер по всей стране.
Цель состоит в том, чтобы способствовать конкуренции и избавиться от решений, которые приводят к более высоким затратам для клиентов. Главное, чтобы обычные люди имели лучшие возможности для ремонта того, что у них есть, от тракторов до смартфонов.
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Калифорния, Колорадо, Нью-Йорк и Миннесота уже приняли законы, требующие от клиентов иметь так называемое право ремонтировать продукты, которые они покупают, и что более 30 других штатов рассматривают подобные законопроекты.
Apple критикуют за то, что ее продукты трудно ремонтировать, а также за то, что они не предоставляют никакой поддержки клиентам, которые хотят ремонтировать.
Дополнение
Чтобы противостоять критике, в 2019 году компания начала распространять запчасти и руководства для некоторых независимых ремонтных мастерских. В августе Apple поддержала закон о «праве на ремонт» в Калифорнии, где расположена компания.