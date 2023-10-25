Apple даст возможность сделать ремонт iPhone "каждому"

$41.080.11
45.050.50
ukru
Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
12:22 • 6028 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 59022 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 36791 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 60091 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 181789 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 67336 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 117785 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 166735 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 154708 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155279 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
4м/с
50%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 78678 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 82238 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 77215 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 110033 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 43628 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 59109 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 111141 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 181887 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 258927 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 310819 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 9278 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 44421 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 52663 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 51317 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 63998 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

Apple даст возможность сделать ремонт iPhone "каждому"

Киев • УНН

 • 202749 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Apple сделает инструменты, детали и документы, необходимые для ремонта комп’ютеров и телефонов компании, доступными для простых американцев, сообщает Reuters, передает УНН.

Apple даст возможность сделать ремонт iPhone "каждому"

Детали

Отмечается, что детали и документы от Apple будет доступно по приемлемым ценам для клиентов и мастерских по всей территории Соединенных Штатов.

Эта мера является частью инициативы администрации Байдена заставить Конгресс принять законы, требующие таких мер по всей стране.

Цель состоит в том, чтобы способствовать конкуренции и избавиться от решений, которые приводят к более высоким затратам для клиентов. Главное, чтобы обычные люди имели лучшие возможности для ремонта того, что у них есть, от тракторов до смартфонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Apple планирует внедрить искусственный интеллект на всех своих устройствах - Bloomberg

Калифорния, Колорадо, Нью-Йорк и Миннесота уже приняли законы, требующие от клиентов иметь так называемое право ремонтировать продукты, которые они покупают, и что более 30 других штатов рассматривают подобные законопроекты.

Apple критикуют за то, что ее продукты трудно ремонтировать, а также за то, что они не предоставляют никакой поддержки клиентам, которые хотят ремонтировать.

Дополнение

Чтобы противостоять критике, в 2019 году компания начала распространять запчасти и руководства для некоторых независимых ремонтных мастерских. В августе Apple поддержала закон о «праве на ремонт» в Калифорнии, где расположена компания.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Технологии
Brent
$64.68
Bitcoin
$79,976.10
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.18
Золото
$3,034.21
Ethereum
$1,587.23