Комітет з питань нацбезпеки рекомендував парламенту схвалити закон про реінтеграцію Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони рекомендує парламенту ухвалити у другому читанні та вцілому законопроект про реінтеграцію Донбасу. За відповідне рішення проголосували 9 членів комітету, передає кореспондент УНН.
Члени комітету рекомендували парламенту прийняти затверджений комітетом законопроект про реінтеграцію Донбасу в другому читанні і в цілому.
Секретар комітету Іван Вінник після проведеного головування зазначив, що це є "епохальний момент".
Зазначимо, що на засіданні були присутні 10 членів комітету.
Нагадаємо, розгляд законопроекту про реінтеграцію Донбасу у другому читанні у сесійній залі Верховної Ради буде не раніше наступного пленарного тижня, який розпочнеться з 5 грудня.