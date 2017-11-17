Комітет з питань нацбезпеки рекомендував парламенту схвалити закон про реінтеграцію Донбасу

Члени комітету рекомендували парламенту прийняти затверджений комітетом законопроект про реінтеграцію Донбасу в другому читанні і в цілому.

Секретар комітету Іван Вінник після проведеного головування зазначив, що це є "епохальний момент".

Зазначимо, що на засіданні були присутні 10 членів комітету.

Нагадаємо, розгляд законопроекту про реінтеграцію Донбасу у другому читанні у сесійній залі Верховної Ради буде не раніше наступного пленарного тижня, який розпочнеться з 5 грудня.