Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендовал парламенту принять закон о реинтеграции Донбасса

Члены комитета рекомендовали парламенту принять утвержденный комитетом законопроект о реинтеграции Донбасса во втором чтении и в целом.

Секретарь комитета Иван Винник после проведенного председательства отметил, что это "эпохальный момент".

Отметим, что на заседании присутствовали 10 из 19 членов комитета.

Напомним, рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса во втором чтении в сессионном зале Верховной Рады будет не раньше следующей пленарной недели, которая начнется с 5 декабря.