Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендовал парламенту принять закон о реинтеграции Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендует парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса. За соответствующее решение проголосовали 9 членов комитета, передает корреспондент УНН.
Члены комитета рекомендовали парламенту принять утвержденный комитетом законопроект о реинтеграции Донбасса во втором чтении и в целом.
Секретарь комитета Иван Винник после проведенного председательства отметил, что это "эпохальный момент".
Отметим, что на заседании присутствовали 10 из 19 членов комитета.
Напомним, рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса во втором чтении в сессионном зале Верховной Рады будет не раньше следующей пленарной недели, которая начнется с 5 декабря.