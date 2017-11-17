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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 13216 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендовал парламенту принять закон о реинтеграции Донбасса

Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендовал парламенту принять закон о реинтеграции Донбасса

Киев  •  УНН

 • 10665 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендует парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса. За соответствующее решение проголосовали 9 членов комитета, передает корреспондент УНН.

Члены комитета рекомендовали парламенту принять утвержденный комитетом законопроект о реинтеграции Донбасса во втором чтении и в целом.

Секретарь комитета Иван Винник после проведенного председательства отметил, что это "эпохальный момент".

Отметим, что на заседании присутствовали 10 из 19 членов комитета.

Напомним, рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса во втором чтении в сессионном зале Верховной Рады будет не раньше следующей пленарной недели, которая начнется с 5 декабря.

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