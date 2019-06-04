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Комітет ВР завтра розгляне законопроект Зеленського щодо незаконного збагачення

Комітет ВР завтра розгляне законопроект Зеленського щодо незаконного збагачення

Київ • УНН

 • 7488 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. У Комітеті Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності завтра розглянуть законопроект Президента України Володимира Зеленського щодо незаконного збагачення. Законопроект визначений Президентом як невідкладний. Відповідна інформація вказана у порядку денному засідання Комітету на 5 червня 2019 року, передає УНН.

"Про проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів" (реєстр. № 10358), поданий Президентом України", - йдеться у порядку денному.

Зазначається, що законопроект визначений Президентом України як невідкладний. Засідання заплановане на 15:00, розгляд законопроекту відбуватиметься у першому читанні.

Повідомляється, що на засіданні доповідатиме представник Президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, 3 червня Верховна Рада України зареєструвала законопроект Президента України Володимира Зеленського щодо незаконного збагачення.

Сьогодні текст цього законопроекту був оприлюднений на сайті парламенту. 

В АП роз'яснили, що поданий до Верховної Ради Президентом України Володимиром Зеленським законопроект про відновлення покарання за незаконне збагачення топ-чиновників запроваджує новий механізм конфіскації незаконних активів посадовців.

Українські Національні Новини

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