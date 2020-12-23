Комітет ВР відправив на доопрацювання законопроект щодо відповідальності за заперечення агресії РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Комітет з питань правоохоронної діяльності відправив на доопрацювання проект Закону щодо встановлення відповідальності за заперечення міжнародних злочинів та агресії Російської Федерації проти України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Верховної Ради.
“Народні депутати ухвалили рішення направити на доопрацювання проект Закону „Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за заперечення міжнародних злочинів, агресії Російської Федерації, злочинів, пов’язаних з окупацією Російською Федерацією частини території України, порушення окремими категоріями осіб заборон та обмежень щодо встановлення зв’язків і взаємодії з органами влади Російської Федерації, окупаційними адміністраціями, посилення відповідальності за кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, довкілля і власності, вчинені на тимчасово окупованій території України“ № 4085”, — сказано у повідомленні.
Додається, що члени Комітету розглянули законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу щодо встановлення кримінальної відповідальності за публічне заперечення факту збройної агресії Російської Федерації і тимчасової окупації частини території України № 4189.
Проектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс новою статтею 436-2, якою передбачено кримінальну відповідальність за відповідні публічні висловлювання, а так само виготовлення і розповсюдження матеріалів з таким запереченням, а також якщо ті самі дії, вчинені особою, яка є представником влади, або, якщо вони вчинені повторно чи з використанням засобів масової інформації.
Комітет рекомендує Верховній Раді направити проект № 4189 на доопрацювання.
Нагадаємо, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики парламенту рекомендував параменту ухвалити законопроект, який передбачає покарання для засобів масової інформації, які заперечують факт військової агресії Росії проти України.