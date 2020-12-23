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Комитет ВР отправил на доработку законопроект об ответственности за отрицание агрессии РФ

Киев • УНН

 • 13011 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности отправил на доработку проект Закона об установлении ответственности за отрицание международных преступлений и агрессии Российской Федерации против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Комитет ВР отправил на доработку законопроект об ответственности за отрицание агрессии РФ

"Народные депутаты приняли решение направить на доработку проект Закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за отрицание международных преступлений, агрессии Российской Федерации, преступлений, связанных с оккупацией Российской Федерацией части территории Украины, нарушения отдельными категориями лиц запретов и ограничений по установлению связей и взаимодействия с органами власти Российской Федерации, оккупационными администрациями, усиление ответственности за уголовные преступления против основ национальной безопасности Украины, окружающей среды и собственности, совершенные на временно оккупированной территории Украины" № 4085", - говорится в сообщении.

Добавляется, что члены комитета рассмотрели законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс относительно установления уголовной ответственности за публичное отрицание факта вооруженной агрессии Российской Федерации и временной оккупации части территории Украины № 4189.

Проектом предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 436-2, предусматривающей уголовную ответственность за соответствующие публичные высказывания, а также изготовление и распространение материалов с таким отрицанием, а также если те же действия, совершенные лицом, которое является представителем власти, или, если они совершенные повторно или с использованием средств массовой информации.

Комитет рекомендует Верховной Раде направить проект № 4189 на доработку.

Напомним, Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политике парламента рекомендовал параменту принять законопроект, который предусматривает наказание для средств массовой информации, которые отрицают факт военной агрессии России против Украины.

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