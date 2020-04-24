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Комітет ВР в понеділок винесе своє рішення щодо законопроекту про банки

Комітет ВР в понеділок винесе своє рішення щодо законопроекту про банки

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Комітет ВР з питань фінансової, податкової та митної політики розглянув вже більше 90% поправок до законопроекту про банки. В понеділок комітет винесе своє рішення. Про це заявив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає УНН.

“До законопроекту про банки у нас 16 586 поправок, ящко не помиляюся. Ми пройшли більше 90% з цих поправок. Нам залишилося з десяток голосувань до цього законопроекту в понеділок о 10:00 ранку і я думаю, що до обіду ми зможемо прийняти рішення в цілому про цей законопроекту, про рекомендацію ВР прийняти його у другому читанні та в цілому”, — сказав Гетманцев.

Нагадаємо, очільник комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев запросив представників МВФ до обговорення законопроекту про банки.

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