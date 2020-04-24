Комитет ВР в понедельник вынесет свое решение по законопроекту о банках

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 25754 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 73550 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100785 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127160 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128065 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170788 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121457 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 156342 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104913 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Актуальное
Комитет ВР в понедельник вынесет свое решение по законопроекту о банках

Комитет ВР в понедельник вынесет свое решение по законопроекту о банках

Киев  •  УНН

 • 11422 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Комитет ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики рассмотрел уже более 90% поправок к законопроекту о банках. В понедельник комитет вынесет свое решение. Об этом заявил председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, передает УНН.

“К законопроекту о банках у нас 16 586 поправок, ящко не ошибаюсь. Мы прошли более 90% из этих поправок. Нам осталось с десяток голосований к этому законопроекту в понедельник в 10:00 утра и я думаю, что до обеда мы сможем принять решение в целом об этом законопроект, о рекомендации ВР принять его во втором чтении и в целом”, — сказал Гетманцев.

Напомним, глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев пригласил представителей МВФ к обсуждению законопроекта о банках.

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