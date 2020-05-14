Комітет ВР підтримав доцільність роз’єднання Мінеконоенерго на два міністерства
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Профільний комітет ВР з питань екологічної політики та природокористування прийняв рішення про доцільність роз’єднання Мінекоенерго на два самостійні міністерства. Про це у Facebook написав голова комітету Олег Бондаренко, передає УНН.
"На сьогоднішньому засіданні комітету за участі представників Міністерства, великої кількості громадських організацій, було прийнято рішення про доцільність роз'єднання Міністерства енергетики та захисту довкілля України", - написав Бондаренко.
Нагадаємо, як повідомляв колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, уряд вважає вдалим об’єднання деяких міністерств в одне.