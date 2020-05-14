Комитет ВР поддержал целесообразность разъединения Минеконоенерго на два министерства

КИЕВ. 14 мая. УНН. Профильный комитет ВР по вопросам экологической политики и природопользования принял решение о целесообразности разъединения Минекоенерго на два самостоятельных министерства. Об этом в Facebook написал глава комитета Олег Бондаренко, передает УНН.