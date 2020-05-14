Комитет ВР поддержал целесообразность разъединения Минеконоенерго на два министерства
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Профильный комитет ВР по вопросам экологической политики и природопользования принял решение о целесообразности разъединения Минекоенерго на два самостоятельных министерства. Об этом в Facebook написал глава комитета Олег Бондаренко, передает УНН.
"На сегодняшнем заседании комитета с участием представителей Министерства, большого количества общественных организаций, было принято решение о целесообразности разъединения Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины", - написал Бондаренко.
Напомним, как сообщал бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, правительство считает удачным объединение некоторых министерств в одно.