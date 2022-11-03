Комітет рекомендував Раді схвалити відставку Чернишова

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"Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував ВРУ розглянути та підтримати заяву про відставку Чернишова О.М. з посади міністра розвитку громад та територій України", - повідомив Мельничук.

Нагадаємо

1 листопада стало відомо про можливі перестановки в уряді. Зокрема, йдеться про звільнення очільника Мінрегіону Олексія Чернишова через перехід на нову посаду.

Зазначимо, що це повідомлення з’явилося на тлі інформації про те, що Юрій Вітренко написав заяву про звільнення з посади голови "Нафтогазу".

Вітренка звільнили з посади. А в Верховній Раді була зареєстрована заява Чернишова про відставку з посади міністра розвитку громад та територій України.