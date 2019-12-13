Комітет рекомендував Раді продовжити угоду з Нідерландами у справі про збиття Boeing MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом підтримали проект закону про ратифікацію Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про продовження дії угоди щодо розслідування у справі збиття Boeing MH17. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ВРУ.
"Під час засідання члени Комітету розглянули та підтримали проект закону про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2020 року строку дії Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року (№0007)", - йдеться у повідомленні.
Так, ухвалення проекту Закону України №0007 дасть змогу ратифікувати Угоду (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2020 року строку дії Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року, що сприятиме подальшому практичному залученню нідерландської сторони до розслідування причин авіаційної катастрофи рейсу МН17 авіакомпанії "Малайзійські авіалінії", яка сталася на території України 17 липня 2014 року.
"Відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між міністрами закордонних справ України та Королівства Нідерландів від 24 липня 2014 року українська сторона передала Нідерландам повноваження на проведення розслідування причин та наслідків авіаційної катастрофи, яка сталася на території України 17 липня 2014 року", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. В авіакатастрофі загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Літак виконував рейс "Амстердам - Куала-Лумпур". Більшість загиблих - 196 осіб - були громадянами Нідерландів.
Як повідомлялося раніше в УНН, судовий розгляд у справі MH17 триватиме 25 тижнів.