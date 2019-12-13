Комітет рекомендував Раді продовжити угоду з Нідерландами у справі про збиття Boeing MH17

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом підтримали проект закону про ратифікацію Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про продовження дії угоди щодо розслідування у справі збиття Boeing MH17. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ВРУ.