Комитет рекомендовал Раде продлить соглашение с Нидерландами по делу о сбитии Boeing MH17

"В ходе заседания члены комитета рассмотрели и поддержали проект закона о ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2020 года срока действия Соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о Международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 года (№0007)", - говорится в сообщении.

Так, принятие проекта Закона Украины №0007 позволит ратифицировать Соглашение (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2020 срока действия Соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о Международной миссии защиты расследование от 28 июля 2014 года, что будет способствовать дальнейшему практическому привлечению нидерландской стороны к расследованию причин авиационной катастрофы рейса МН17 авиакомпании "Малазийские авиалинии", которая произошла на территории Украины 17 июля 2014 года.

"В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между министрами иностранных дел Украины и Королевства Нидерландов от 24 июля 2014 года украинская сторона передала Нидерландам полномочия на проведение расследования причин и последствий авиационной катастрофы, произошедшей на территории Украины 17 июля 2014 года", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 июля 2014 на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. Самолет выполнял рейс "Амстердам - Куала-Лумпур". Большинство погибших - 196 человек - были гражданами Нидерландов.

Как сообщалось ранее в УНН, судебное разбирательство по делу MH17 продлится 25 недель.