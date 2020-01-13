Комітет рекомендував до другого читання законопроект про єдину юрособу нової митниці
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Парламентський комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики схвалив до другого читання законопроект #2318-1 про єдину юрособу для нової митниці. Про це у Facebook повідомив голова Держмитниці Максим Нефьодов, передає УНН.
“Сьогодні Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики схвалив до другого читання законопроект #2318-1 про єдину юрособу для нової митниці: зміни для правильного делегування повноважень, можливість створювати митниці не як юрособи, переведення митників на контракти, відкриття знеособленої митної інформації”, — написав Нефьодов.
За його словами, законопроект також передбачає можливість автоматизації митного оформлення, кращі можливості для автоматизованого ризик-менеджменту та масові зміни термінології на “митні органи”.
Нагадаємо, парламентарі 3 грудня 2019 року ухвалили за основу проект закону № 2318-1 про об’єднання нової митниці в єдину юридичну структуру. Відповідне рішення підтримали № 2318-1 народних депутатів України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Держмитниці запрацювали всі сканери — прем’єр-міністр