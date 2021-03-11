Комітет Держдуми рекомендує прийняти поправки до закону, що обнулять терміни Путіна

Деталі

Документ внесли до Держдуми депутати Павло Крашенінніков і Ольга Савастьянова, а також член Ради Федерації Андрій Клішас. У першому читанні Держдума прийняла законопроект у грудні.

Відповідно до одного з нових положень Конституції РФ, обмеження кількості термінів, протягом яких одна й та сама особа може займати пост президента РФ, застосовується до чинного глави держави без урахування його колишніх президентських термінів. Таким чином, дана норма дозволяє нинішньому керівнику держави займати посаду президента РФ ще два терміни.

У розвиток нових конституційних положень законопроект також вводить додаткові вимоги до кандидатів на найвищу посаду. Встановлюється, що президентом країни може бути обраний громадянин РФ не молодший 35 років, який постійно проживав в Росії не менше 25 років, а також за умови, що у нього немає, ніколи раніше не було іноземного громадянства або дозволу на проживання. Вимога про відсутність іноземного громадянства не буде поширюватися на росіян, які “раніше мали громадянство держави, яке було прийнято або частина якої була прийнята в РФ відповідно до федерального конституційного закону”.

Документ також вводить віковий ценз для особи, що заміщує посаду голови Центральної виборчої комісії РФ. Передбачається, що ним може бути громадянин Росії, який досяг 30 років.

Крім того, до другого читання комітет схвалив поправки, які прописують в законі право ЦВК формувати для федеральної території “Сіріус” окрему територіальну виборчу комісію. У лютому Центрвиборчком прийняв постанову про формування ТВК для федеральної території “Сіріус”, в її склад увійшли 11 осіб. Головою комісії стала Наталія Фатєєва.

Довідка

Влітку минулого року президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким встановив дату вступу в силу поправок до конституції — 4 липня 2020 року.

Тим же указом глава Кремля розпорядився провести офіційне опублікування Конституції Росії з внесеними в неї поправками. “Федеральній службі охорони Російської Федерації забезпечити офіційне опублікування Конституції Російської Федерації з внесеними в неї поправками на “Офіційному інтернет-порталі правової інформації”, — вказувалося в документі.

Додамо, що за прийняття “поправок” до конституції проголосували 77,92% виборців, проти — 21,27%. Явка на голосуванні склала 67,97%.

У грудні 2020 року Володимира Путін підписав закон, що розширює гарантії недоторканності колишніх президентів. Тепер глави держави після закінчення своїх повноважень можуть порушувати Кримінальний кодекс і Кодекс про адміністративні правопорушення без ризику зазнати переслідування. Те ж саме відноситься і до членів їхньої сім’ї.

Нагадаємо, що депутати Держдуми Російської Федерації прийняли 9 грудня 2020 року в третьому читанні закон про гарантії недоторканності колишнього президента Росії, який приведе федеральне законодавство у відповідність до останньої редакції Конституції РФ.