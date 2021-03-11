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Комитет Госдумы рекомендует принять поправки к закону, который обнулят сроки Путина

Киев  •  УНН

 • 19971 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Комитет Госдумы Российской Федерации по контролю и регламенту на заседании в четверг рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект во исполнение поправки к конституции, дающий в том числе право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Комитет предложил рассмотреть законопроект во втором чтении на пленарном заседании 16 марта, пишет УНН.

Детали

Документ внесли в Госдуму депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также член Совфеда Андрей Клишас. В первом чтении Госдума приняла законопроект в декабре.

Согласно одному из новых положений Конституции РФ, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, данная норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента РФ еще два срока.

В развитие новых конституционных положений законопроект также вводит дополнительные требования к кандидатам на высший пост. Устанавливается, что президентом страны может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также при условии, что у него нет, никогда ранее не было иностранного гражданства или вида на жительство. Требование об отсутствии иностранного гражданства не будет распространяться на россиян, “ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом”.

Документ также вводит возрастной ценз для лица, замещающего должность председателя Центральной избирательной комиссии РФ. Предполагается, что им может быть гражданин России, достигший 30 лет.

Кроме того, ко второму чтению комитет одобрил поправки, которые прописывают в законе право ЦИК формировать для федеральной территории “Сириус” отдельную территориальную избирательную комиссию. В феврале Центризбирком принял постановление о формировании ТИК для федеральной территории “Сириус”, в ее состав вошли 11 человек. Главой комиссии стала Наталья Фатеева.

Справка

Летом прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, которым установил дату вступления в силу поправок в конституцию — 4 июля 2020 года.

Тем же указом глава Кремля распорядился произвести официальное опубликование Конституции России с внесенными в нее поправками. “Федеральной службе охраны Российской Федерации обеспечить официальное опубликование Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками на “Официальном интернет-портале правовой информации”, — указывалось в документе.

Добавим, что за принятие “поправок” к конституции проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,27%. Явка на голосовании составила 67,97%.

В декабре 2020 года Владимир Путин подписал закон, расширяющий гарантии неприкосновенности бывших президентов. Теперь главы государства после истечения своих полномочий могут нарушать Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях без риска подвергнуться преследованию. То же самое относится и к членам их семьи.

Напомним, что депутаты Госдумы Российской Федерации приняли 9 декабря 2020 года в третьем чтении закон о гарантиях неприкосновенности бывшего президента России, который приведет федеральное законодательство в соответствие с последней редакцией Конституции РФ.

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