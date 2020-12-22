Комісія обрала трьох кандидатів у члени Єврокомітету з питань запобігання катуванням

“Завершився другий день роботи Комісії з добору кандидатів для висунення на обрання членом Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. Вчора, 21 грудня, відбулося чотири співбесіди з кандидатами, а сьогодні ще три. За результатами обговорення узагальнювальних висновків щодо учасників добору та голосування було сформовано список з трьох кандидатів для висунення на членство у згаданому Комітету. Це - Вадим Човган, Дмитро Ягунов, та Наталя Хендель. Тепер, згідно з процедурою добору, вже безпосередньо Рада Європи обере із запропонованих Україною кандидатів - одного”, - написала Людмила Денісова.

За її словами, всі троє кандидатів заслуговують реалізовувати таку почесну місію, однак лише найкращий представлятиме Україну у комітеті.

Нагадаємо, у Раді Європи привітали зменшення в’язниць в Україні.