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У Раді Європи привітали зменшення в’язниць в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Комітет з питань катувань Ради Європи (CPT) вітає позитивну тенденцію до зменшення кількості в’язниць та закликає українську владу продовжувати свою програму реформування пенітенціарної системи. Про це йдеться у звіті CPT, передає УНН.

У Раді Європи привітали зменшення в’язниць в Україні

Зазначається, що на момент візиту загальна кількість в’язнів в Україні у серпні 2020 року становила приблизно 51 тис. (рівень ув’язнення близько 143 на 100 000 жителів), порівняно з 57 тис. під час періодичного візиту CPT у 2017 році.

“CPT також зазначив, що частка осіб, які тримаються під вартою, залишалася високою протягом останніх років (наприклад, близько 37% на момент візиту), що свідчить про ймовірне надмірне використання попереднього ув’язнення в Україні”, — йдеться в звіті.

Додається, що CPT вважає, що Україні слід вжити заходів для забезпечення більш обмежувального підходу до застосування запобіжного заходу, встановивши жорсткі обмеження щодо його застосування та заохочуючи ширше використовувати альтернативні заходи, не пов’язані з позбавленням волі.

Як повідомляв УНН, за дев’ять місяців 2020 року населення в’язниць України зменшилось на 4%.

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