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Комиссия выбрала трех кандидатов в члены Еврокомитета по вопросам предупреждения пыток

Киев • УНН

 • 11693 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Комиссия по отбору кандидатов для выдвижения на избрание членом Европейского комитета по вопросам предупреждения пыток и бесчеловечного обращения или наказания провела собеседования и выбрала трех кандидатов для выдвижения на членство. Об этом в своем Telegram-канале написала Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

Комиссия выбрала трех кандидатов в члены Еврокомитета по вопросам предупреждения пыток

"Завершился второй день работы Комиссии по отбору кандидатов для выдвижения на избрание членом Европейского комитета по вопросам предупреждения пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Вчера, 21 декабря, состоялись четыре собеседования с кандидатами, а сегодня еще три. По результатам обсуждения обобщающих выводов в отношении участников отбора и голосования был сформирован список из трех кандидатов для выдвижения на членство в упомянутом Комитете. Это - Вадим Чевган, Дмитрий Ягунов, и Наталья Хендель. Теперь, согласно процедуре отбора уже непосредственно Совет Европы выберет из предложенных Украиной кандидатов - одного", - написала Людмила Денисова.

По ее словам, все трое кандидатов заслуживают реализовывать такую почетную миссию, но только лучший будет представлять Украину в комитете.

Напомним, в Совете Европы приветствовали уменьшение тюрем в Украине.

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