Комісар ради європи з прав людини пообіцяла притягнути до відповідальності винних за звірства в Краматорську

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У своєму зверенні Дуня Міятович розповіла про жахливі події, які сталися у Краматорську і назвала евакуацію "шлях до безпеки, який закінчився кровопролитною лазнею", оскільки територію вокзалу вразили балістичні ракети.

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"Цей удар по густонаселеному міському району України є ще однією демонстрацією відвертого нехтування цивільним життям, яке на жаль стало стійкою ознакою цієї військової агресії. Мої думки з усіма жертвами цього огидного акту – жінками, чоловіками, дітьми та людьми похилого віку – чиє життя було брутально обірвано, коли вони намагалися досягти безпеки", - заявила комісар Ради Європи з прав людини.

Міятович додала, що винні у серйозних порушеннях прав людини, як-от напад у Краматорську, мають бути притягнуті до відповідальності. Такі напади також можуть бути воєнними злочинами за міжнародним гуманітарним правом. Усі ті, хто бажає покинути райони, які постраждали від бойових дій, повинні мати можливість зробити це безпечно.

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