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Комиссар совета европы по правам человека пообещала привлечь к ответственности виновных за зверства в Краматорске

Киев • УНН

 • 206185 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович прокомментировала зверства в Краматорске, совершенные русскими. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал комиссара.

Комиссар совета европы по правам человека пообещала привлечь к ответственности виновных за зверства в Краматорске

Детали

В своем обращении Дуня Миятович рассказала о ужаные события, которые произошли в Краматорске и назвала эвакуацию "путь к безопасности, который закончился кровопролитной баней", поскольку территорию вокзала поразили баллистические ракеты.

Цитата

"Этот удар по густонаселенному городскому району Украины является еще одной демонстрацией откровенного пренебрежения гражданской жизнью, которое, к сожалению, стало устойчивым признаком этой военной агрессии. Мои мысли со всеми жертвами этого отвратительного акта - женщинами, мужчинами, детьми и людьми преклонного возраста, чьи жизни были грубо оборваны, когда они пытались достичь безопасности", - заявила комиссар Совета Европы по правам человека.

Миятович добавила, что виновные в серьезных нарушениях прав человека, таких как нападение в Краматорске, должны быть привлечены к ответственности. Такие нападения также могут быть военными преступлениями по международному гуманитарному праву. Все желающие покинуть районы, пострадавшие от боевых действий, должны иметь возможность сделать это безопасно.

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