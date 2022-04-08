Комиссар совета европы по правам человека пообещала привлечь к ответственности виновных за зверства в Краматорске

Детали

В своем обращении Дуня Миятович рассказала о ужаные события, которые произошли в Краматорске и назвала эвакуацию "путь к безопасности, который закончился кровопролитной баней", поскольку территорию вокзала поразили баллистические ракеты.

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"Этот удар по густонаселенному городскому району Украины является еще одной демонстрацией откровенного пренебрежения гражданской жизнью, которое, к сожалению, стало устойчивым признаком этой военной агрессии. Мои мысли со всеми жертвами этого отвратительного акта - женщинами, мужчинами, детьми и людьми преклонного возраста, чьи жизни были грубо оборваны, когда они пытались достичь безопасности", - заявила комиссар Совета Европы по правам человека.

Миятович добавила, что виновные в серьезных нарушениях прав человека, таких как нападение в Краматорске, должны быть привлечены к ответственности. Такие нападения также могут быть военными преступлениями по международному гуманитарному праву. Все желающие покинуть районы, пострадавшие от боевых действий, должны иметь возможность сделать это безопасно.

Напомним

Вокзал Краматорска рашисти обстреляли кассетным "Искандером", есть сообщения о десятках жертв - глава ОВА