Комерсант намагався незаконно завезти з Польщі ветеринарні препарати
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. На Львівщині правоохоронці блокували ввезення в нашу країну ветеринарних засобів та препаратів через митний пост "Грушів" Галицької митниці. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
Оперативники спецслужби встановили, що комерсант зі Львівщини намагався перемістити товар через державний кордон. Правоохоронці зупинили авто зловмисника під час руху "зеленим коридором".
У ході огляду машини було вилучено понад 8 тисяч пігулок різних ветпрепаратів на загальну суму близько 350 тисяч гривень. Продукція транспортувалась з приховуванням від митного контролю без відповідних дозвільних документів та без сплати передбачених чинним законодавством митних платежів і зборів.
Згідно з попередніми даними тільки з початку року цей транспортний засіб вже шість разів в’їжджав на територію України.
Наразі перевіряється можлива причетність до незаконної діяльності службовців митного поста "Грушів". Також вирішується питання щодо скерування матеріалів про ймовірні протиправні дії митників до територіального управління ДБР у Львові для внесення відомостей до ЄРДР.
Нагадаємо, на Закарпатті у пункті пропуску "Вилок" у чоловіка, який намагався провезти до Угорщини контрабанду цигарок, вилучили авто Range Rover.