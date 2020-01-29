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Коммерсант пытался незаконно ввезти из Польши ветеринарные препараты

Киев • УНН

 • 17586 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Во Львовской области правоохранители блокировали ввоз в нашу страну ветеринарных средств и препаратов через таможенный пост "Грушев" Галицкой таможни. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Коммерсант пытался незаконно ввезти из Польши ветеринарные препараты

Оперативники спецслужбы установили, что коммерсант из Львовской области пытался переместить товар через государственную границу. Правоохранители остановили авто злоумышленника во время движения по "зеленому коридору".

В ходе осмотра машины было изъято более 8 тысяч таблеток различных ветпрепаратов на общую сумму около 350 тысяч гривен. Продукция транспортировалась с сокрытием от таможенного контроля без соответствующих разрешительных документов и без уплаты предусмотренных действующим законодательством таможенных платежей и сборов.

Согласно предварительным данным только с начала года это транспортное средство уже шесть раз въезжало на территорию Украины.

Сейчас проверяется возможная причастность к незаконной деятельности служащих таможенного поста "Грушев". Также решается вопрос о направлении материалов о возможных противоправных действиях таможенников в территориальное управление ГБР во Львове для внесения сведений в ЕРДР.

Напомним, на Закарпатье в пункте пропуска "Вилок" у мужчины, который пытался провезти в Венгрию контрабанду сигарет, изъяли авто Range Rover.

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