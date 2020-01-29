Коммерсант пытался незаконно ввезти из Польши ветеринарные препараты
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Во Львовской области правоохранители блокировали ввоз в нашу страну ветеринарных средств и препаратов через таможенный пост "Грушев" Галицкой таможни. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Оперативники спецслужбы установили, что коммерсант из Львовской области пытался переместить товар через государственную границу. Правоохранители остановили авто злоумышленника во время движения по "зеленому коридору".
В ходе осмотра машины было изъято более 8 тысяч таблеток различных ветпрепаратов на общую сумму около 350 тысяч гривен. Продукция транспортировалась с сокрытием от таможенного контроля без соответствующих разрешительных документов и без уплаты предусмотренных действующим законодательством таможенных платежей и сборов.
Согласно предварительным данным только с начала года это транспортное средство уже шесть раз въезжало на территорию Украины.
Сейчас проверяется возможная причастность к незаконной деятельности служащих таможенного поста "Грушев". Также решается вопрос о направлении материалов о возможных противоправных действиях таможенников в территориальное управление ГБР во Львове для внесения сведений в ЕРДР.
Напомним, на Закарпатье в пункте пропуска "Вилок" у мужчины, который пытался провезти в Венгрию контрабанду сигарет, изъяли авто Range Rover.