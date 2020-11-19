Комендантська година в Туреччині: експерт розповів подробиці для туристів

"Поширюється на всіх комендантська година. Але, як виступила асоціація турагентств турецьких, що вплив на туристів це буде мати в мінімальному обсязі. Ми сподіваємося, що саме так воно і буде. По-перше, це не буде, нам здається, що не буде, жодним чином стосуватися готелів, внутрішньо готельної дисципліни. Усередині готелів все буде, як і було. Це перший суттєвий момент. Тобто, відповідно - це стосуватиметься вже далеко не всіх. Другий момент, це не стосуватиметься транспортування. Тобто, якщо людина їде в аеропорт або щось ще - в цей момент це теж не підпадає під дію комендантської години", - сказав Антон Рудич.

Він зазначив, що потрібно мати документи, які демонструють куди направляється турист і навіщо.

"Проблема буде в тих готелях, там, Стамбульських, міських готелях, особливо там, де не включено повне харчування. Тобто, люди не зможуть вийти спокійно до міста, помилуватися містом і поїсти в улюбленій кав'ярні. Просто там ці ресторани працюватимуть на винос, так що можна буде скористатися, саме замовити собі в готель", - додав експерт.

За його словами, якщо турист покине готель і відправитися в місто після початку комендантської години - наслідки можуть бути найсумніші.

"В кращому разі, його попросять повернутися. Але комендантська година - для того вона комендантська година і є, щоб не порушувати її. Без необхідності цього робити не бажано ... (При собі - ред.) треба мати паспорти, ваучери. Або в паперовому вигляді, або хоча б копію на телефоні. Як мінімум. Я думаю, що тут досить будуть лояльні в цьому напрямку, тому що туристи в Туреччині - це шановані люди. Це ті, на кому тримається вся економіка. Ну, не вся, але більша частина економіки Туреччини. Тому, їх люблять, поважають і просто так утискати не будуть", - сказав Рудич.

Нагадаємо, в Туреччині оголошено комендантську годину на вихідні через COVID-19.

Також нагадаємо, що Туреччина входить в перелік країн, куди можна поїхати зустрічати 2021 рік.