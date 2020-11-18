В Турции объявлен комендантский час на выходные из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Турции вводится частичный локдаун в выходные дни. Об этом, как сообщает агентство Anadolu, объявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает УНН.
“Мы решили ввести новые меры. В выходные дни будет введен комендантский час, за исключением промежутка времени с 10:00 до 20:00”, — заявил Эрдоган.
Еще одним шагом для борьбы с инфекцией стало решение закрыть до конца года все кинотеатры в стране.
Школы, которые пошли на осенние каникулы, не откроется до Нового года, обучение будет проходить в режиме онлайн.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 17 ноября, в мире обнаружили более 55 млн случаев заражения коронавируса, более 1,3 млн человек умерли.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 557 657 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 9856 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.