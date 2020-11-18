В Туреччині оголошено комендантську годину на вихідні через COVID-19

“Ми вирішили ввести нові заходи. У вихідні дні буде введена комендантська година, за винятком проміжку часу з 10:00 до 20:00”, — заявив Ердоган.

Ще одним кроком для боротьби з інфекцією стало рішення закрити до кінця року всі кінотеатри в країні.

Школи, які пішли на осінні канікули, не відчиняться до Нового року, навчання буде проходити в режимі онлайн.

За даними Університету Джонса Хопкінса на 17 листопада, в світі виявили понад 55 млн випадків зараження коронавірусом, понад 1,3 млн людей померли.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 557 657 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 9 856 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

