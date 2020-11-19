Комендантский час в Турции: эксперт рассказал подробности для туристов

“Распространяется на всех комендантский час. Но, как выступила ассоциация турагентств турецких, что влияние на туристов это будет оказывать в минимальной степени. Мы надеемся, что именно так оно и будет. Во-первых, это не будет, нам кажется, что не будет, никоим образом касаться отелей, внутриотельной дисциплины. Внутри отелей все будет, как и было. Это первый существенный момент. То есть, соответственно - это будет касаться уже далеко не всех. Второй момент, это не будет касаться транспортировки. То есть, если человек едет в аэропорт или что-то еще - в этот момент это тоже не подпадает под действие комендантского часа”, - сказал Антон Рудич.

Он отметил, что нужно иметь документы, которые демонстрируют куда направляется турист и зачем.

“Проблема будет в тех отелях, там, Стамбульских, городских отелях, особенно там, где не включено полное питание. То есть, люди не смогут выйти спокойно в город, полюбоваться городом и поесть в любимой кафешке. Просто там эти рестораны будут работать на вынос, так что можно будет воспользоваться, именно заказать себе в отель”, - добавил эксперт.

По его словам, если турист покинет отель и отправиться в город после начала комендантского часа - последствия могут быть самые печальные.

“В лучшем случае, его попросят вернуться. Но комендантский час - для того он комендантский час и есть, чтобы не нарушать его. Без необходимости этого делать не желательно... (При себе - ред.) надо иметь паспорта, ваучеры. Либо в бумажном виде, либо хотя бы копию на телефоне. Как минимум. Я думаю, что здесь достаточно будут лояльны в этом направлении, потому что туристы в Турции - это почитаемые люди. Это те, на ком держится вся экономика. Ну, не вся, но большая часть экономики Турции. Поэтому, их любят, уважают и просто так щемить не будут”, - сказал Рудич.

Напомним, в Турции объявлен комендантский час на выходные из-за COVID-19.

Также напомним, что Турция входит в перечень стран, куда можно поехать встречать 2021 год.