Командувачі доповіли про ситуацію на фронті: Зеленський після Давосу зібрав Ставку

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки - командувачі доповіли про ситуацію на фронті, обговорювали дії країни у 2024 році і не тільки оборонні, передає УНН.

"Провів Ставку. Оперативний рівень: ситуація на фронті зараз. Доповідали командувачі. Різні напрямки: схід, південь. Також північ – протидія диверсійним групам, укріплення кордону. Був стратегічний рівень обговорення: наші дії цього року. Не тільки оборонні", - повідомив Зеленський.

За словами Президента, Україна потребує амбітної, активної перспективи, щоб саме в нашої держави була ініціатива, а не у ворога, щоб саме від українських дій залежало завершення війни.

"Світ підтримує тих, хто має перспективу. І це фундаментальне завдання – зберегти ініціативу, щоб була можливість ставати сильнішими", - резюмував Глава держави.

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