Командувачі доповіли про ситуацію на фронті: Зеленський після Давосу зібрав Ставку
Київ • УНН
Зеленський на засіданні Ставки обговорив поточну ситуацію на фронті та стратегічні плани країни на 2024 рік, наполягаючи на необхідності для України зберегти ініціативу.
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки - командувачі доповіли про ситуацію на фронті, обговорювали дії країни у 2024 році і не тільки оборонні, передає УНН.
"Провів Ставку. Оперативний рівень: ситуація на фронті зараз. Доповідали командувачі. Різні напрямки: схід, південь. Також північ – протидія диверсійним групам, укріплення кордону. Був стратегічний рівень обговорення: наші дії цього року. Не тільки оборонні", - повідомив Зеленський.
За словами Президента, Україна потребує амбітної, активної перспективи, щоб саме в нашої держави була ініціатива, а не у ворога, щоб саме від українських дій залежало завершення війни.
"Світ підтримує тих, хто має перспективу. І це фундаментальне завдання – зберегти ініціативу, щоб була можливість ставати сильнішими", - резюмував Глава держави.
Наразі 174 тис. квадратних кілометрів України забруднені російськими мінами та боєприпасами - Зеленський15.01.24, 20:19 • 24911 переглядiв
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