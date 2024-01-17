Командующие доложили о ситуации на фронте: Зеленский после Давоса собрал Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки - командующие доложили о ситуации на фронте, обсуждали действия страны в 2024 году и не только оборонные, передает УНН.

"Провел Ставку. Оперативный уровень: ситуация на фронте сейчас. Докладывали командующие. Разные направления: восток, юг. Также север - противодействие диверсионным группам, укрепление границы. Был стратегический уровень обсуждения: наши действия в этом году. Не только оборонительные", - сообщил Зеленский.

По словам Президента, Украина нуждается в амбициозной, активной перспективе, чтобы именно у нашего государства была инициатива, а не у врага, чтобы именно от украинских действий зависело завершение войны.

"Мир поддерживает тех, кто имеет перспективу. И это фундаментальная задача - сохранить инициативу, чтобы была возможность становиться сильнее", - резюмировал Глава государства.

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Напомним,

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