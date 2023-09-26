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Командувач Повітряних сил показав бойову роботу по ворожих "шахедах"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у вівторок показав бойову роботу українських військ по ворожих ударних дронах Shahed 26 вересня, пише УНН.

Цитата

"Ми все бачимо і ми не втомились вас знищувати! Бойова робота підрозділів Повітряних сил по ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» 26 вересня 2023 року. Разом – до перемоги!" - підписав Олещук відео у Telegram.

Нагадаємо

У небі над Україною вночі знищили 26 із 38 запущених ворогом "шахедів".

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