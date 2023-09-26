Командувач Повітряних сил показав бойову роботу по ворожих "шахедах"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у вівторок показав бойову роботу українських військ по ворожих ударних дронах Shahed 26 вересня, пише УНН.
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"Ми все бачимо і ми не втомились вас знищувати! Бойова робота підрозділів Повітряних сил по ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» 26 вересня 2023 року. Разом – до перемоги!" - підписав Олещук відео у Telegram.
Нагадаємо
У небі над Україною вночі знищили 26 із 38 запущених ворогом "шахедів".