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Командующий Воздушных сил показал боевую работу по вражеским "шахедам"

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук во вторник показал боевую работу украинских войск по вражеским ударным дронам Shahed 26 сентября, пишет УНН.

Цитата

"Мы все видим и мы не устали вас уничтожать! Боевая работа подразделений Воздушных сил по вражеским ударным БпЛА типа «Shahed» 26 сентября 2023 года. Вместе – к победе!" - подписал Олещук видео в Telegram.

Напомним

В небе над Украиной ночью уничтожили 26 из 38 запущенных врагом "шахедов".

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