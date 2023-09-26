Командующий Воздушных сил показал боевую работу по вражеским "шахедам"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук во вторник показал боевую работу украинских войск по вражеским ударным дронам Shahed 26 сентября, пишет УНН.
Цитата
"Мы все видим и мы не устали вас уничтожать! Боевая работа подразделений Воздушных сил по вражеским ударным БпЛА типа «Shahed» 26 сентября 2023 года. Вместе – к победе!" - подписал Олещук видео в Telegram.
Напомним
В небе над Украиной ночью уничтожили 26 из 38 запущенных врагом "шахедов".