Командувач ОС розповів, чи зобов’язані військові носити маски на передовій
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Військовослужбовці, як і всі громадяни України, мають дотримуватись карантинних заходів. Про це заявив командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, відповідаючи на запитання, чи зобов’язані військові носити маски на передовій, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
За словами Наєва, захисні медичні маски потрібні військовим, які виконують завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил для того, щоб убезпечити їх під час контактування з особовим складом інших військових частин або із цивільним населенням під час відвідання місць торгівлі в населених пунктах.
Щодо військових, які служать на передових позиціях, то вони й так перебувають у самоізоляції. І застосування ними масок там залежить від обстановки.
"На нулі" здебільшого захисні маски застосовуються військовими у разі виявлення ознак респіраторних захворювань або при відвідуванні ними мобільних госпіталів, зауважив Наєв.
Нагадаємо, Наєв розповів, як коронавірус впливає на проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі.