Командувач ОС розповів, чи зобов’язані військові носити маски на передовій

За словами Наєва, захисні медичні маски потрібні військовим, які виконують завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил для того, щоб убезпечити їх під час контактування з особовим складом інших військових частин або із цивільним населенням під час відвідання місць торгівлі в населених пунктах.

Щодо військових, які служать на передових позиціях, то вони й так перебувають у самоізоляції. І застосування ними масок там залежить від обстановки.

"На нулі" здебільшого захисні маски застосовуються військовими у разі виявлення ознак респіраторних захворювань або при відвідуванні ними мобільних госпіталів, зауважив Наєв.

Нагадаємо, Наєв розповів, як коронавірус впливає на проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі.