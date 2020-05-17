Наєв розповів, як коронавірус впливає на проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі

"Після запровадження в Україні карантину командування Збройних Сил України посилило заходи із запобігання поширенню COVID-19.

Перед ротацією всі частини та підрозділи проходять обов’язкову обсервацію. Перед обсервацією медичний персонал оглядає військових, з’ясовує, чи не було контактів із хворими. Крім того, вибірково проводять аналізи методом ПЛР-тестів", - сказав Наєв.

За його словами, у районі проведення ООС удосконалили схему можливого перепрофілювання військових мобільних госпіталів на випадок масового надходження військовослужбовців, хворих на COVID-19.

Крім того, обмежили проведення службових нарад та заходів колективної підготовки, аби не створювати скупчення людей.

На контрольно-пропускних пунктах всім людям безконтактними інфрачервоними термометрами вимірюють температуру, додав Наєв.

"На блокпостах військовослужбовці за допомогою спеціальних хлоровмісних розчинів проводять дезінфекцію як військових, так і цивільних автомобілів. Насамперед вони обробляють місця найбільш імовірного контакту з руками людини: поручні, ручки, двері, вікна, люки тощо. Також здійснюють дезінфекцію доріг, ділянок місцевості та зовнішніх частин будівель.

На передовій військових забезпечуємо індивідуальними засобами захисту, одноразовим посудом, бутильованою водою тощо", - резюмував командувач Об’єднаних сил.

Нагадаємо, у ЗСУ зафіксовано 38 випадків захворювання на COVID-19.