Наєв розповів, як коронавірус впливає на проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У районі проведення ООС удосконалили схему можливого перепрофілювання військових мобільних госпіталів на випадок масового надходження військовослужбовців, хворих на COVID-19. На передовій військових забезпечуємо індивідуальними засобами захисту, одноразовим посудом, бутильованою водою тощо. Про це сказав командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, відповідаючи на запитання як впливає пандемія на проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
"Після запровадження в Україні карантину командування Збройних Сил України посилило заходи із запобігання поширенню COVID-19.
Перед ротацією всі частини та підрозділи проходять обов’язкову обсервацію. Перед обсервацією медичний персонал оглядає військових, з’ясовує, чи не було контактів із хворими. Крім того, вибірково проводять аналізи методом ПЛР-тестів", - сказав Наєв.
За його словами, у районі проведення ООС удосконалили схему можливого перепрофілювання військових мобільних госпіталів на випадок масового надходження військовослужбовців, хворих на COVID-19.
Крім того, обмежили проведення службових нарад та заходів колективної підготовки, аби не створювати скупчення людей.
На контрольно-пропускних пунктах всім людям безконтактними інфрачервоними термометрами вимірюють температуру, додав Наєв.
"На блокпостах військовослужбовці за допомогою спеціальних хлоровмісних розчинів проводять дезінфекцію як військових, так і цивільних автомобілів. Насамперед вони обробляють місця найбільш імовірного контакту з руками людини: поручні, ручки, двері, вікна, люки тощо. Також здійснюють дезінфекцію доріг, ділянок місцевості та зовнішніх частин будівель.
На передовій військових забезпечуємо індивідуальними засобами захисту, одноразовим посудом, бутильованою водою тощо", - резюмував командувач Об’єднаних сил.
Нагадаємо, у ЗСУ зафіксовано 38 випадків захворювання на COVID-19.