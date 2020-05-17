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Наєв розповів, як коронавірус впливає на проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. У районі проведення ООС удосконалили схему можливого перепрофілювання військових мобільних госпіталів на випадок масового надходження військовослужбовців, хворих на COVID-19. На передовій військових забезпечуємо індивідуальними засобами захисту, одноразовим посудом, бутильованою водою тощо. Про це сказав командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, відповідаючи на запитання як впливає пандемія на проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

Наєв розповів, як коронавірус впливає на проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі

"Після запровадження в Україні карантину командування Збройних Сил України посилило заходи із запобігання поширенню COVID-19.

Перед ротацією всі частини та підрозділи проходять обов’язкову обсервацію. Перед обсервацією медичний персонал оглядає військових, з’ясовує, чи не було контактів із хворими. Крім того, вибірково проводять аналізи методом ПЛР-тестів", - сказав Наєв.

За його словами, у районі проведення ООС удосконалили схему можливого перепрофілювання військових мобільних госпіталів на випадок масового надходження військовослужбовців, хворих на COVID-19.

Крім того, обмежили проведення службових нарад та заходів колективної підготовки, аби не створювати скупчення людей.

На контрольно-пропускних пунктах всім людям безконтактними інфрачервоними термометрами вимірюють температуру, додав Наєв.

"На блокпостах військовослужбовці за допомогою спеціальних хлоровмісних розчинів проводять дезінфекцію як військових, так і цивільних автомобілів. Насамперед вони обробляють місця найбільш імовірного контакту з руками людини: поручні, ручки, двері, вікна, люки тощо. Також здійснюють дезінфекцію доріг, ділянок місцевості та зовнішніх частин будівель.

На передовій військових забезпечуємо індивідуальними засобами захисту, одноразовим посудом, бутильованою водою тощо", - резюмував командувач Об’єднаних сил.

Нагадаємо, у ЗСУ зафіксовано 38 випадків захворювання на COVID-19.

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