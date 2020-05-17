У ЗСУ зафіксовано 38 випадків захворювання на COVID-19

“Станом на 07:00 17 травня в Збройних Силах України хворіє 38 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 76 осіб та 2 летальних випадки. Про це повідомляє Командування медичних сил Збройних Сил України”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції (в тому числі самоізоляція) — 206 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 39 осіб.

За минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Працівник ЗС України (Хмельницька область) лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнта задовільний. Отримує необхідне лікування.

Нагадаємо, в Україні станом на 17 травня зафіксовано вже 18 291 випадок COVID-19.