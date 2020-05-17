В ВСУ зафиксировано 38 случаев заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Сейчас в Вооруженных силах Украины на COVID-19 болеет 38 человек, из них один новый случай зафиксирован за последние сутки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны.
"По состоянию на 07:00 17 мая в Вооруженных Силах Украины болеет 38 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 76 человек и 2 летальных случая", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) - 206 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 39 человек.
За прошедшие сутки зарегистрировано один новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19.
Работник ВС Украины (Хмельницкая область) лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное. Получает необходимое лечение.
Напомним, в Украине по состоянию на 17 мая зафиксировано уже 18 291 случай COVID-19.