Командующий ОС рассказал, обязаны ли военные носить маски на передовой
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Военнослужащие, как и все граждане Украины, должны придерживаться карантинных мероприятий. Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, отвечая на вопрос, обязаны ли военные носить маски на передовой, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
По словам Наева, защитные медицинские маски нужны военным, которые выполняют задачи в районе проведения операции Объединенных сил для того, чтобы обезопасить их во время контакта с личным составом других военных частей или с гражданским населением во время посещения мест торговли в населенных пунктах.
Что касается военных, которые служат на передовых позициях, то они и так находятся в самоизоляции. И применение ими масок там зависит от обстановки.
"На нуле" в основном защитные маски применяются военными в случае выявления признаков респираторных заболеваний или при посещении ими мобильных госпиталей, заметил Наев.
Напомним, Наев рассказал, как коронавирус влияет на проведение операции Объединенных сил на Донбассе.