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Командувач ООС: проводяться підготовчі заходи з відведення військ уздовж всієї лінії розмежування

Командувач ООС: проводяться підготовчі заходи з відведення військ уздовж всієї лінії розмежування

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. На сьогодні проводяться підготовчі заходи з відведення військ уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі. Про це заявив командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко під час брифінгу з координаторкою системи ООН, координаторкою з гуманітарних питань і постійним представником Програми Розвитку ООН в Україні Оснат Лубрані в районі проведення ООС, передає УНН із посиланням на повідомлення пресцентру штабу ООС у Facebook.

"На Станиці Луганській тривають активні підготовчі роботи до початку робіт з відновлення мосту: підготовлено майданчик під будівельну техніку та для розміщення будівельних матеріалів. Вже розширено та відновлено дорожнє покриття під'їзної дороги. Незабаром заплановано запустити додатковий автобус, щоб перетин лінії зіткнення для наших громадян був ще простішим та комфортнішим", - сказав генерал-лейтенант.

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Кравченко розповів також про перспективи створення безпечних районів навколо населених пунктів Золоте та Петровське.

"Такі райони планувалося створити ще у 2016 році, але до сьогоднішнього дня вони залишаються мілітаризованими. Маю переконання в тому, що це буде наступним кроком після Станиці Луганської. На сьогодні проводяться підготовчі заходи з відведення військ уздовж всієї лінії розмежування. Таке завдання визначено Начальником Генерального штабу Збройних сил України, міністром оборони України та Главою держави. Ми до цього готові заради покращення життя наших громадян та, зрештою, все буде залежати від дзеркальних дій з протилежного боку", – наголосив командувач ООС.

Як повідомляв УНН, зі слів Президента України Володимира Зеленського, наступним кроком розведення військ на Донбасі є розведення сил і засобів у Петровському і Золотому.

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