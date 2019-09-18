Командующий ООС: проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения

"На Станице Луганской идут активные подготовительные работы до начала работ по восстановлению моста: подготовлена площадка под строительную технику и для размещения строительных материалов. Уже расширена и восстановлено дорожное покрытие подъездной дороги. Вскоре планируется запустить дополнительный автобус, чтобы пересечение линии соприкосновения для наших граждан было еще проще и комфортнее", - сказал генерал-лейтенант.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ремонт в режиме online: у моста в Станице Луганской поставили камеру

Кравченко рассказал также о перспективах создания безопасных районов вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское.

"Такие районы планировалось создать еще в 2016 году, но до сегодняшнего дня они остаются милитаризованными. Убежден в том, что это будет следующим шагом после Станицы Луганской. В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такая задача определена начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины, министром обороны Украины и Главой государства. Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны", - подчеркнул командующий ООС.

Как сообщал УНН, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, следующим шагом разведения войск на Донбассе разведения сил и средств в Петровском и Золотом.