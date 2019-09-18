Командующий ООС: проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. На сегодня проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения на Донбассе. Об этом заявил командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко во время брифинга с координатором системы ООН, координатором по гуманитарным вопросам и Постоянным представителем Программы развития ООН в Украине Оснат Лубрани в районе проведения ООС, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центре штаба ООС в Facebook.
"На Станице Луганской идут активные подготовительные работы до начала работ по восстановлению моста: подготовлена площадка под строительную технику и для размещения строительных материалов. Уже расширена и восстановлено дорожное покрытие подъездной дороги. Вскоре планируется запустить дополнительный автобус, чтобы пересечение линии соприкосновения для наших граждан было еще проще и комфортнее", - сказал генерал-лейтенант.
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Кравченко рассказал также о перспективах создания безопасных районов вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское.
"Такие районы планировалось создать еще в 2016 году, но до сегодняшнего дня они остаются милитаризованными. Убежден в том, что это будет следующим шагом после Станицы Луганской. В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такая задача определена начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины, министром обороны Украины и Главой государства. Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны", - подчеркнул командующий ООС.
Как сообщал УНН, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, следующим шагом разведения войск на Донбассе разведения сил и средств в Петровском и Золотом.