Командувач медичних сил ЗСУ прооперував пораненого військовослужбовця
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Командувач медичних сил Збройних сил України разом з головним хірургом ООС провели складну операцію військовослужбовцю, якого сьогодні поранили. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.
“Сьогодні, 10 квітня, під час робочої поїздки у районі проведення операції Об’єднаних сил командувач Медичних сил Збройних Сил України генерал-майор медичної служби Ігор Хоменко разом з головним хірургом ООС та бригадою хірургів 66-го мобільного госпіталю провів складну операцію військовослужбовцю Збройних Сил України, який отримав вкрай важке поранення з ушкодження печінки, нирки та кишківника”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що надійшла інформація про важке поранення органів черевної порожнини у військовослужбовця, а оскільки генерал-майор медичної служби Ігор Хоменко є доктором наук, професором та продовжує хірургічну практику, ним було прийнято рішення про проведення операції на базі Авдіївської центральної міської лікарні, де постійно перебуває передова група лікарів 66-го мобільного госпіталю.
“Ми щойно провели оперативне втручання військовослужбовцю з важким пораненням органів черевної порожнини на базі Авдіївської центральної міської лікарні. Враховуючи характер поранень, його неможливо було транспортувати на велику відстань. Операція пройшла успішно. Дякую колегам за злагоджену та професійну роботу!”, — зазначив Ігор Хоменко.
Вказано, що операція тривала понад 5 годин, наразі стан здоров’я пораненого стабільний. Хлопець під наглядом лікарів вже перебуває у вертольоті, що здійснює його медичну евакуацію до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону у Харкові.
Нагадаємо, впродовж поточної доби бойовики 10 разів порушили режим тиші, одного військового поранено.