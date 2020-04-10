Командующий медицинских сил ВСУ прооперировал раненого военнослужащего
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Командующий медицинских сил Вооруженных сил Украины вместе с главным хирургом ООС провели сложную операцию военнослужащему, которого сегодня ранили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Сегодня, 10 апреля, во время рабочей поездки в районе проведения операции Объединенных сил командующий Медицинских сил Вооруженных Сил Украины генерал-майор медицинской службы Игорь Хоменко вместе с главным хирургом ООС и бригадой хирургов 66-го мобильного госпиталя провел сложную операцию военнослужащему Вооруженных Сил Украины, получившему крайне тяжелое ранение с повреждения печени, почки и кишечника", - говорится в сообщении.
Указано, что поступила информация о тяжелом ранение органов брюшной полости у военнослужащего, а поскольку генерал-майор медицинской службы Игорь Хоменко является доктором наук, профессором и продолжает хирургическую практику, им было принято решение о проведении операции на базе Авдеевской центральной городской больницы, где постоянно находится передовая группа врачей 66-го мобильного госпиталя.
"Мы только что провели оперативное вмешательство военнослужащему с тяжелым ранением органов брюшной полости на базе Авдеевской центральной городской больницы. Учитывая характер ранений, его невозможно было транспортировать на большое расстояние. Операция прошла успешно. Спасибо коллегам за слаженную и профессиональную работу!", - отметил Игорь Хоменко.
Указано, что операция длилась более 5 часов, сейчас состояние здоровья раненого стабильное. Парень под наблюдением врачей уже находится в вертолете, который осуществляет его медицинскую эвакуацию в Военно-медицинский клинический центр Северного региона в Харькове.
Напомним, в течение текущих суток боевики 10 раз нарушили режим тишины, один военный ранен.