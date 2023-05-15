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Командувач армією ПАР перебуває з візитом у москві для двосторонніх переговорів

Командувач армією ПАР перебуває з візитом у москві для двосторонніх переговорів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Національні сили оборони ПАР (SANDF) заявили в понеділок, що командувач їхньої армії Лоуренс Мбата перебуває в москві для двосторонньої зустрічі, на якій він відвідає російські військові академії та проведе переговори з офіційними особами, інформує УНН.

Цитата

"Слід зазначити, що Південна Африка має двосторонні відносини між військовими з різними країнами на континенті і за його межами", - йдеться в заяві SANDF, додавши, що зустріч у росії була запланована заздалегідь.

Раніше в понеділок президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що позиція країни, що не приєдналася до санкцій проти москви, не сприяє росії в порівнянні з іншими державами, і повторив свій заклик до мирного врегулювання війни в Україні.

"Ми не згодні з тим, що наша позиція, щодо неприєднання, ставить росію вище за інші країни. Ми також не погоджуємося з тим, що це має ставити під загрозу наші відносини з іншими країнами", — сказав Рамафоса.

Він додав, що Південна Африка продовжуватиме дотримуватись міжнародних угод та договорів, підписаних нею, і її підхід до звинувачень США у постачанні зброї відповідатиме їм.

Доповнення

Минулого тижня Сполучені Штати заявили, що ПАР завантажила на російський корабель зброю та боєприпаси з військово-морської бази в Кейптауні наприкінці минулого року, що викликало дипломатичний скандал.

Офіційні особи Південної Африки швидко відкинули заяви посла США в Південній Африці Рубена Брігеті, який також заявив, що високопосадовці США відчувають "глибоке занепокоєння" з приводу оголошеної Південною Африкою політики неприєднання та нейтралітету у зв'язку з війною росії в Україні.

В офісі Рамафоси заявили, що не було подано жодних конкретних доказів на підтримку тверджень посла, але їх розгляне розслідування.

Декілька міністрів, у тому числі відповідальний за контроль над озброєннями, представник міністерства закордонних справ та міністр зв'язку, заявили, що Південна Африка не давала згоди на постачання зброї до росії у грудні.

У п'ятницю Брігеті був викликаний на зустріч із міністром закордонних справ Південної Африки Наледі Пандор, і він "беззастережно" вибачився перед урядом та народом Південної Африки, йдеться у заяві міністерства закордонних справ.

Південна Африка, яка утрималася під час голосування щодо резолюції ООН про війну росії в Україні, заявляє, що вона неупереджена. Проте західні країни вважають її одним із найближчих союзників москви на континенті.

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