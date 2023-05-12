Південна Африка викликала посла США для пояснення поведінки після звинувачень у постачанні зброї росії

ukru
Ексклюзив
08:30 • 27325 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 41615 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 60030 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 290434 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 390125 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 316194 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 348126 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 309110 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223889 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207195 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 52757 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 53725 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 39804 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 52743 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 40219 перегляди
Публікації
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 59930 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 408469 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 550554 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 582580 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 579027 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 13800 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 40232 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 211119 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 390089 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 180377 перегляди
Актуальне
Південна Африка викликала посла США для пояснення поведінки після звинувачень у постачанні зброї росії

Південна Африка викликала посла США для пояснення поведінки після звинувачень у постачанні зброї росії

Київ • УНН

 • 940885 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Очікується, що Департамент міжнародних відносин та співробітництва (Dirco) оголосить догану послу США в ПАР Рубену Брігеті за те, що він не скористався належними дипломатичними каналами, щоб висловити стурбованість своєї країни тим, що ПАР постачала зброю до росії. Про це УНН пише посилаючись на News 24.

Цитата

«Сьогодні Dirco виступить із демаршем послу США у Південній Африці після його вчорашнього виступу. Ми опублікуємо докладну заяву після зустрічі», - заявив у п'ятницю представник Dirco Клейсон Моньєла.

Деталі

Він зазначив, що міністр міжнародних відносин та співробітництва Наледі Пандор поговорить зі своїм американським колегою, держсекретарем Ентоні Блінкеном, також у п'ятницю, щоб висловити незадоволення ПАР.

Це сталося після того, як у четвер Брігеті звернувся до південноафриканських ЗМІ та висловив стурбованість тим, що ПАР постачала зброю та боєприпаси росії. Брігеті сказав, що Америка переконана в тому, що ПАР, незважаючи на заяви про нейтральну позицію щодо російського вторгнення в Україну, постачала зброю армії володимира путіна.

Моньєла зазначив, що Національний комітет з контролю над звичайними озброєннями не має даних про затверджені продажі зброї державою росії, що відносяться до періоду/інциденту, що розглядається.

«Тому ми вітаємо розслідування, розпочате президентом Сірілом Рамафосою для встановлення фактів та дійових осіб. Якщо було скоєно якісь злочини, закон буде застосовано», — сказав він.

Президент ПАР Рамафоса заявив у четвер, що буде проведено незалежне розслідування тверджень посла США.

У заяві для ЗМІ генеральний директор організації боротьби з податковими зловживаннями ПАР Уейн Дювенідж висловив стурбованість щодо відсутності прозорості з боку уряду в цьому питанні.

«Твердження про постачання зброї до росії, країну, яка веде агресивну війну проти України, поставили Південну Африку дуже близько до ланцюга подій, які спричинять серйозні економічні труднощі для нашої країни», — зазначив він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$73.32
Bitcoin
$81,898.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.11
Золото
$3,155.00
Ethereum
$1,795.93