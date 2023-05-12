Південна Африка викликала посла США для пояснення поведінки після звинувачень у постачанні зброї росії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Очікується, що Департамент міжнародних відносин та співробітництва (Dirco) оголосить догану послу США в ПАР Рубену Брігеті за те, що він не скористався належними дипломатичними каналами, щоб висловити стурбованість своєї країни тим, що ПАР постачала зброю до росії. Про це УНН пише посилаючись на News 24.
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«Сьогодні Dirco виступить із демаршем послу США у Південній Африці після його вчорашнього виступу. Ми опублікуємо докладну заяву після зустрічі», - заявив у п'ятницю представник Dirco Клейсон Моньєла.
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Він зазначив, що міністр міжнародних відносин та співробітництва Наледі Пандор поговорить зі своїм американським колегою, держсекретарем Ентоні Блінкеном, також у п'ятницю, щоб висловити незадоволення ПАР.
Це сталося після того, як у четвер Брігеті звернувся до південноафриканських ЗМІ та висловив стурбованість тим, що ПАР постачала зброю та боєприпаси росії. Брігеті сказав, що Америка переконана в тому, що ПАР, незважаючи на заяви про нейтральну позицію щодо російського вторгнення в Україну, постачала зброю армії володимира путіна.
Моньєла зазначив, що Національний комітет з контролю над звичайними озброєннями не має даних про затверджені продажі зброї державою росії, що відносяться до періоду/інциденту, що розглядається.
«Тому ми вітаємо розслідування, розпочате президентом Сірілом Рамафосою для встановлення фактів та дійових осіб. Якщо було скоєно якісь злочини, закон буде застосовано», — сказав він.
Президент ПАР Рамафоса заявив у четвер, що буде проведено незалежне розслідування тверджень посла США.
У заяві для ЗМІ генеральний директор організації боротьби з податковими зловживаннями ПАР Уейн Дювенідж висловив стурбованість щодо відсутності прозорості з боку уряду в цьому питанні.
«Твердження про постачання зброї до росії, країну, яка веде агресивну війну проти України, поставили Південну Африку дуже близько до ланцюга подій, які спричинять серйозні економічні труднощі для нашої країни», — зазначив він.