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Южная Африка вызвала посла США для объяснения поведения после обвинений в поставках оружия россии

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Ожидается, что Департамент международных отношений и сотрудничества (Dirco) объявит выговор послу США в ЮАР Рубену Бригети за то, что он не воспользовался надлежащими дипломатическими каналами, чтобы выразить обеспокоенность своей страны тем, что ЮАР поставляла оружие в россию. Об этом УНН пишет ссылаясь на News 24.

Цитата

«Сегодня Dirco выступит с демаршем послу США в Южной Африке после его вчерашнего выступления. Мы опубликуем подробное заявление после встречи», - заявил в пятницу представитель Dirco Клейсон Моньела.

Детали

Он отметил, что министр международных отношений и сотрудничества Наледи Пандор поговорит со своим американским коллегой, госсекретарем Энтони Блинкеном, также в пятницу, чтобы выразить недовольство ЮАР.

Это произошло после того, как в четверг Бригети обратился к южноафриканским СМИ и выразил обеспокоенность тем, что ЮАР поставляла оружие и боеприпасы россии. Бригети сказал, что Америка убеждена в том, что ЮАР, несмотря на заявления о нейтральной позиции в отношении российского вторжения в Украину, поставляла оружие армии владимира путина.

Моньела отметил, что Национальный комитет по контролю над обычными вооружениями не имеет данных об утвержденных продажах оружия государством россии, относящихся к рассматриваемому периоду/инциденту.

«Поэтому мы приветствуем расследование, начатое президентом Сирилом Рамафосой для установления фактов и действующих лиц. Если были совершены какие-либо преступления, закон будет применен», — сказал он.

Президент ЮАР Рамафоса заявил в четверг, что будет проведено независимое расследование утверждений посла США.

В заявлении для СМИ генеральный директор организации по борьбе с налоговыми злоупотреблениями ЮАР Уэйн Дювенидж выразил обеспокоенность относительно отсутствия прозрачности со стороны правительства в этом вопросе.

«Утверждения о поставках оружия в россию, страну, которая ведет агрессивную войну против Украины, поставили Южную Африку очень близко к цепи событий, которые вызовут серьезные экономические трудности для нашей страны», — отметил он.

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