Командующий армией ЮАР находится с визитом в москве для двусторонних переговоров

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"Следует отметить, что Южная Африка имеет двусторонние отношения между военными с различными странами на континенте и за его пределами", - говорится в заявлении SANDF, добавив, что встреча в россии была запланирована заранее.

Ранее в понедельник президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что позиция страны, не присоединившейся к санкциям против москвы, не благоволит россии по сравнению с другими государствами, и повторил свой призыв к мирному урегулированию войны в Украине.

"Мы не согласны с тем, что наша позиция, относительно неприсоединения, ставит россию выше других стран. Мы также не согласны с тем, что это должно ставить под угрозу наши отношения с другими странами", — сказал Рамафоса.

Он добавил, что Южная Африка будет продолжать придерживаться международных соглашений и договоров, подписанных ею, и ее подход к обвинениям США в поставках оружия будет соответствовать им.

Дополнение

На прошлой неделе Соединенные Штаты заявили, что ЮАР загрузила на российский корабль оружие и боеприпасы с военно-морской базы в Кейптауне в конце прошлого года, что вызвало дипломатический скандал.

Официальные лица Южной Африки быстро отвергли заявления посла США в Южной Африке Рубена Бригети, который также заявил, что высокопоставленные чиновники США испытывают "глубокую обеспокоенность" по поводу объявленной Южной Африкой политики неприсоединения и нейтралитета в связи с войной россии в Украине.

В офисе Рамафосы заявили, что не было представлено никаких конкретных доказательств в поддержку утверждений посла, но их рассмотрит расследование.

Несколько министров, в том числе ответственный за контроль над вооружениями, представитель министерства иностранных дел и министр связи, заявили, что Южная Африка не давала согласия на поставки оружия в россию в декабре.

В пятницу Бригети был вызван на встречу с министром иностранных дел Южной Африки Наледи Пандор, и он "безоговорочно" извинился перед правительством и народом Южной Африки, говорится в заявлении министерства иностранных дел.

Южная Африка, которая воздержалась при голосовании по резолюции ООН о войне россии в Украине, заявляет, что она беспристрастна. Однако западные страны считают ее одним из ближайших союзников москвы на континенте.