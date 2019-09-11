Команда служби безпеки Президента України стала переможцем Чемпіонату світу тілоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. 10 вересня команда служби безпеки Президента України стала переможцем десятого Чемпіонату світу з багатоборства тілоохоронців Bodyguard-2019, що проходив 7 – 10 вересня у Києві. Про це УНН повідомила пресслужба Управління державної охорони України.
За результатами безкомпромісної боротьби друге місце виборола команда служби державної охорони Республіки Молдова, а третє - команда спеціальної служби державної охорони Грузії.
Команда жінок-тілоохорониць Управління державної охорони України продемонструвала відмінні професійні навички та завоювала п’яте місце в загальному заліку.
За перемогу й звання чемпіонів змагались найкращі тілоохоронці з охоронних і правоохоронних відомств, спецслужб, а також служб безпеки президентів Білорусі, Китаю, Молдови, Болгарії, Грузії, Румунії, Йорданії, Сербії та України.
Програма чемпіонату світу охоплювала весь комплекс основних напрямків, пов’язаних із практикою особистої охорони.
У перший день учасники змагалися в наданні першої медичної допомоги та евакуації особи, яку охороняли, демонстрували навички володіння технікою і тактикою пішого супроводу першої особи, а також виконання прийомів рукопашного бою.
Наступного дня команди долали смугу перешкод на автомобілі з прийомами контраварійного кермування.
Далі на тілоохоронців чекав один із найважливіших етапів чемпіонату: судді визначали кращих у стрільбі з різних положень, з автомобіля, під час руху, а також шукали на швидкість вибухонебезпечні предмети в транспортному засобі першої особи на швидкість.
Нагадаємо, Чемпіонат світу з багатоборства тілоохоронців Bodyguard-2019 стартував у Києві.