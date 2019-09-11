Команда службы безопасности Президента Украины стала победителем Чемпионата мира телохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. 10 сентября команда службы безопасности Президента Украины стала победителем десятого Чемпионата мира по многоборью телохранителей Bodyguard-2019, который проходил 7-10 сентября в Киеве. Об этом УНН сообщила пресс-служба Управления государственной охраны Украины.
По результатам бескомпромиссной борьбы второе место завоевала команда службы государственной охраны Республики Молдова, а третье - команда специальной службы государственной охраны Грузии.
Команда женщин-телохранителей Управления государственной охраны Украины продемонстрировала отличные профессиональные навыки и завоевала пятое место в общем зачете.
За победу и звание чемпионов боролись лучшие телохранители из охранных и правоохранительных ведомств, спецслужб, а также служб безопасности президентов Беларуси, Китая, Молдовы, Болгарии, Грузии, Румынии, Иордании, Сербии и Украины.
Программа чемпионата мира охватывала весь комплекс основных направлений, связанных с практикой личной охраны.
В первый день участники соревновались в оказании первой медицинской помощи и эвакуации лица, которое охраняли, демонстрировали навыки владения техникой и тактикой пешего сопровождения первого лица, а также выполнение приемов рукопашного боя.
На следующий день команды преодолевали полосу препятствий на автомобиле с приемами контраварийного вождения.
Далее телохранителей ждал один из важнейших этапов чемпионата судьи определяли лучших в стрельбе из различных положений, из автомобиля, при движении, а также искали на скорость взрывоопасные предметы в автомобиле первого лица на скорость.
Напомним, Чемпионат мира по многоборью телохранителей Bodyguard-2019 стартовал в Киеве.