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Команда службы безопасности Президента Украины стала победителем Чемпионата мира телохранителей

Команда службы безопасности Президента Украины стала победителем Чемпионата мира телохранителей

Киев  •  УНН

 • 32004 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. 10 сентября команда службы безопасности Президента Украины стала победителем десятого Чемпионата мира по многоборью телохранителей Bodyguard-2019, который проходил 7-10 сентября в Киеве. Об этом УНН сообщила пресс-служба Управления государственной охраны Украины.

По результатам бескомпромиссной борьбы второе место завоевала команда службы государственной охраны Республики Молдова, а третье - команда специальной службы государственной охраны Грузии.

Команда женщин-телохранителей Управления государственной охраны Украины продемонстрировала отличные профессиональные навыки и завоевала пятое место в общем зачете.

За победу и звание чемпионов боролись лучшие телохранители из охранных и правоохранительных ведомств, спецслужб, а также служб безопасности президентов Беларуси, Китая, Молдовы, Болгарии, Грузии, Румынии, Иордании, Сербии и Украины.

Программа чемпионата мира охватывала весь комплекс основных направлений, связанных с практикой личной охраны.

В первый день участники соревновались в оказании первой медицинской помощи и эвакуации лица, которое охраняли, демонстрировали навыки владения техникой и тактикой пешего сопровождения первого лица, а также выполнение приемов рукопашного боя.

На следующий день команды преодолевали полосу препятствий на автомобиле с приемами контраварийного вождения.

Далее телохранителей ждал один из важнейших этапов чемпионата судьи определяли лучших в стрельбе из различных положений, из автомобиля, при движении, а также искали на скорость взрывоопасные предметы в автомобиле первого лица на скорость.

Напомним, Чемпионат мира по многоборью телохранителей Bodyguard-2019 стартовал в Киеве.

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