Команда Байдена здивована стрімким успіхом талібів в Афганістані

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Київ • УНН

 • 23652 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Президент США Джо Байден та інші високопоставлені офіційні особи країни були приголомшені в неділю темпами майже повного захоплення Афганістану талібами, у той час як заплановане виведення американських військ перетворилося в місію із забезпечення безпечної евакуації. Про це пише УНН з посиланням на AP.

Цитата:

“Швидкість падіння афганського уряду і хаос, що послідував за ним, стали найсерйознішим випробуванням для Байдена як головнокомандувача, і він став об'єктом різкої критики з боку республіканців, які заявили, що він зазнав невдачі”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що Байден вів кампанію як досвідчений експерт у галузі міжнародних відносин і провів місяці, применшуючи перспективу сходження "Талібану", у той же час стверджуючи, що американці всіх політичних переконань втомилися від 20-річної війни.

У неділю, однак, провідні діячі адміністрації Байдена визнали, що були захоплені зненацька через різке падіння афганських сил безпеки. Складність цих зусиль стала очевидною після того, як повідомлення про епізодичні перестрілки в аеропорту Кабула змусили американців сховатися, у той час, коли вони очікували вильоту в безпечне місце після повної евакуації посольства США.

“Ми бачили, що ці сили не змогли захистити країну, і це сталося швидше, ніж ми очікували”, — сказав держсекретар США Ентоні Блінкен, маючи на увазі афганських військових.

Доповнення

Представник “Талібану” заявив, що таліби не очікували швидкості, з якою вони заволоділи країною, особливо в столиці Кабулі.

Захопивши Кабул, представник “Талібану” заявив, що “війна в Афганістані закінчилася”.

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав “Талібан” і всі інші сторони проявляти максимальну стриманість, щоб захистити життя, і висловив особливу стурбованість щодо майбутнього жінок і дівчат в Афганістані.

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